EU-Wahl: Strache rechnet mit Verdoppelung

Inhaltlich gab es wenig Neues: Strache geißelt die Globalisierung und die EU („Wir wollen eine Regionalisierung und Föderalisierung Europas“); er gibt SPÖ und Grünen die Verantwortung an den jüngsten Ausschreitungen bei einer Demonstration in Wien (siehe Chronik-Teil); und er zetert gegen die „völlig unfähige“ Große Koalition, die bei der EU-Wahl einen „Denkzettel“ verdient habe.

Besonders oft im Visier hat Strache erwartungsgemäß den designierten SPÖ-Spitzenkandidaten Eugen Freund. Der „Nadelstreifsozialist“ habe schnell bewiesen, dass er „völlig abgehoben“ sei – wie sonst sei zu erklären, dass Freund nicht wisse, was ein durchschnittlicher Österreicher verdiene?

Straches Pointen kommen nicht ganz so gut an wie die Schlagerparade der Otti-Mannen. Als der FPÖ-Chef SPÖ-Kandidat Freund in ein Wortspiel einbaut („Der ist ein Querschläger, kein Quereinsteiger“) bleibt der Applaus eher mäßig. Nicht viel besser wird’s, als er den jungen ÖVP-Minister Sebastian Kurz verlacht („Der hat seinen Außenminister wohl übers Wochenende beim Humboldt gemacht“).

So richtig in Fahrt gerät die Menge erst, als Strache über Kanzler Faymann und die rot-grüne Stadtregierung herzieht und ankündigt, er könnte in Wien wieder als FPÖ-Bürgermeisterkandidat antreten.

Auffallend ist an diesem Samstag, wie sicher Strache ist, dass die Blauen bei der Europa-Wahl das 2009er-Ergebnis (12,7 Prozent) verdoppeln. Der FPÖ-Chef spricht von fünf, wenn nicht sogar sechs Mandaten – 2009 hatten die Blauen noch zwei.