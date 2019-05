EU-Wahl: NÖ stellt erstmals drei VP-Mandatare

Am Sonntag strahlte Niederösterreichs politische Landkarte fast zur Gänze in Türkis. In allen 20 Bezirken lag die Volkspartei auf Platz eins – in 511 von 573 Gemeinden gibt es eine ÖVP-Mehrheit. Mit 40,1 Prozent (+7,1%) ist die Strategie der Landes-ÖVP, auf gleich drei Spitzenkandidaten zu setzen, voll aufgegangen. Erstmals wird die Landes-ÖVP drei EU-Mandatare nach Brüssel entsenden.

Neben Bundesspitzenkandidat Othmar Karas, der aus Ybbs/ Donau stammt, lief auch der EU-Abgeordnete Lukas Mandl aus Gerasdorf um Vorzugsstimmen. Und der mobilisierungsstarke NÖ Bauernbund hat mit dem Mostviertler Alexander Bernhuber einen eigenen Spitzenkandidaten gestellt. Mit Stand Montag konnte Mandl knapp 31.300 Vorzugsstimmen und damit die meisten im Bundesland erringen, Bernhuber bekam mehr als 28.400 und Karas etwa 24.500 Namensstimmen.

Die ÖVP konnte dabei auch in roten Hochburgen punkten. So schaffte sie etwa in St. Pölten, wo die SPÖ absolut regiert, ein Plus von 6,6 Prozent. Die SPÖ blieb dort trotzdem vor der ÖVP.