EU-Wahl: NEOS starten Wahlkampf mit Europareise

Auf ersten Werbesujets posiert Gamon - die einzige Frau unter den heimischen Spitzenkandidaten - denn auch mit den Slogans "Fix it statt Brexit" und "So, meine Herren. Europa - machen wir was draus." Verbreitet werden sollen sie via Social Media und Inseraten. Plakatwerbung soll laut Donig erst später im Wahlkampf folgen.

Das Wahlkampfbudget bezifferte der Generalsekretär mit 1,8 bis 2,2 Mio. Euro - also etwas weniger als bei der Nationalratswahl. Ab dem Wahl-Stichtag 12. März wollen die NEOS ihre Wahlkampfausgaben laufend im Internet offen legen und fordern auch von den anderen Parteien mehr Offenheit. "Wer die Parteienförderung erhöhen kann, kann auch die Transparenz erhöhen", so Donig in Richtung ÖVP und FPÖ.