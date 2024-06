Interaktives Tool zeigt, wie die Österreicher seit 1919 gewählt haben

Hoher, nie wieder erreichter Zustimmungswert

Laut Sarah Sulollari von "Foresight" spiegeln sich im Tool die innenpolitischen Stimmungen gegenüber den Parteien im Nationalrat wider und insbesondere auch Einstellungen unterschiedlicher Wählergruppen zur EU.

Als Detail hebt sie hervor, dass die Wahlbeteiligung im ersten Jahr der EU-Mitgliedschaft mit 67,7 Prozent sehr hoch war. Ein Wert, in den vergangenen Jahren nie mehr erreicht wurde. "Bei der jüngsten Wahl 2019 stieg die Wahlbeteiligung auf 59,8 Prozent stark an. Es ist eine spannende Frage, ob sich dieser Trend bei der kommenden Wahl am 9. Juni 2024 fortsetzen kann", so Sulollari.

Das Analysetool kann im Besucherzentrum "Demokratikum - Erlebnis Parlament" sowie im Webportal des Parlaments verwendet werden.