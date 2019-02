EU-Wahl: Blaue wollen mit Frauen über 20 Prozent

Die Wahl sei ein Schritt, „die Willkommenspolitik abzuwählen“, sie „abzustrafen“, einen „Schlussstrich zu setzen“. Es ist Vorwahlkampf-Zeit und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache ist drei Monate vor der EU-Wahl in der rhetorischen Aufwärmphase. „Wer den Kurs der österreichischen Regierung auf EU-Ebene will“, der müsse die FPÖ wählen, so der Vizekanzler, der mit Harald Vilimsky an der Spitze „deutlich zulegen und die 20 Prozent (2014: 19,7 Prozent) überspringen will“. Schaffen will die FPÖ einen Mandatsgewinn von vier auf fünf mit „konsequenter Abschiebungspolitik“ und mit drei Frauen unter den ersten sechs Listenplätzen.

Hinter EU-Mandatar Georg Mayer rangiert auf Platz drei Petra Steger. Die Tochter von Ex-FPÖ-Chef und ORF-Stiftungsratschef Norbert Steger ist Nationalratsabgeordnete (Sport- und Jugendsprecherin). Die elffache Basketball-Staatsmeisterin wurde während der ÖVP-FPÖ-Regierungsbildung als Staatssekretärin gehandelt und soll nun EU-Mandatarin Barbara Kappel ersetzen, die nicht mehr ins Parlament kommen wird.