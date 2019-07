„EU-Spitzenkandidaten sind ein Fake“

Der Eindruck, dass ein Machtpoker stattfand, ist aber trotzdem nicht abzustreiten ....

Es hat sich so abgespielt, wie es sich immer in der EU abspielt. Daran wird sich solange nichts ändern, wie es nicht ein einheitliches Staatsvolk gibt, eine einheitliche Liste und jede Stimme gleich viel wert ist – One man, one vote. Aber die Europäische Union ist darauf gegründet, dass die unterschiedlichen politischen Strömungen und die unterschiedlichen nationalen Interessen und Kulturen miteinander in Verhandlungsprozesse treten. Und dass unter diesen Umständen nicht das demokratische Prinzip, nämlich dass die Mehrheit entscheidet, gilt. Da das nun mal so ist. Es würden sich auch die österreichischen Bürger beschweren, wenn sie innerhalb der EU am Katzentisch Platz nehmen müssten. Das Modell hat einen starken Minderheitenschutz. Das ist die Voraussetzung dafür, dass die EU funktioniert. Wird es nicht eingehalten, fliegt die Union sowieso auseinander.