Doch kein EU-Defizitverfahren? FPÖ und ÖVP sind optimistisch

Zumindest teilweise zurückgenommen werden soll der Klimabonus – also die Rückvergütung der CO 2 -Bepreisung. Dieser steht unter anderem in der Kritik, weil er laut Fiskalrat von 2022 bis 2025 4,1 Milliarden mehr kostet als die CO 2 -Bepreisung dem Staat einbringt.

Teurer und in „Österreich-Ticket“ umbenannt werden könnte das Klimaticket. Gänzlich gestrichen wird dem Vernehmen nach nur das kostenlose Klimaticket für 18-Jährige. Die Grünen starten dennoch eine Petition für den Erhalt der Öffi-Jahreskarte. 1,3 Millionen Menschen würden das Klimaticket nutzen, es abzuschaffen oder zurückzufahren sei „ökologisch, ökonomisch und sozial dumm“, sagt Grünen-Chef Werner Kogler.

Ebenfalls zum Unmut der Grünen will Blau-Türkis die steuerliche Begünstigung von E-Autos und die Förderung von Photovoltaikanlagen streichen oder einschränken. Auch die NGO Global 2000 fürchtet einen „Kahlschlag beim Klimaschutz“.