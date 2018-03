„Esoterische“ Digitalministerin tritt Anfragewelle los

Neos-Wissenschaftssprecherin Claudia Gamon will nun Licht ins esoterische Dunkel bringen und initiiert parlamentarische Anfragen an Schramböck und alle anderen Minister. Darin zitiert sie den Evolutionsbiologen Richard Dawkins, der Esoterik „pseudowissenschaftliche Scharlatanerie“ nennt. „Dawkins ’Prinzipien von Ehrlichkeit und Vernunft’ gelten selbstredend auch für den Umgang mit dem Geld der Steuerzahlerinnen“, so Gamon. Die Neos-Abgeordnete will wissen, ob die Minister für ihre Büros seit dem Amtsantritt vor 100 Tagen „Dienstleistungen aus dem Bereich der „Kinesiolegie“/ „Energetikberatung“/ „Energiearbeit“/ „Energetik“/ „Humanenergetik“ in Anspruch genommen haben?

Gefragt wird weiter, welche Methoden der „Energetikberatung“ zur Anwendung gekommen sind – und ob das Steuergeld gekostet hat.

Bernhard Gaul