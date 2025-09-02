Es pressiert: Die EU- und UN-Klimaziele und was sie kosten

Die Zeit drängt: In knapp zwei Wochen wird ÖVP-Umweltminister Norbert Totschnig erstmals mit seinen EU-Kollegen im EU-Ministerrat über das europäische Klimaziel für 2040 sprechen. Was sich nach „noch weit weg“ anhört, pressiert in Wahrheit: Nur eine Woche später muss die EU an die UNO das Klimaziel für 2035 bekannt geben, das unmittelbar mit dem 2040er-Ziel korreliert. Zur Erklärung: Bekanntlich haben die EU-27 längst ein fixiertes Klimaziel für 2030, dass da lautet: Insgesamt will die EU um 55 Prozent weniger Treibhausgase ausstoßen als 2005 (Basisjahr). Für 2040 liegt seit Juli ein Vorschlag der EU-Kommission vor, der da heißt: Minus 90 Prozent im Vergleich zu 2005.

Das Ziel für 2035, das bis zum 24. September beim Sekretariat der UN-Klimarahmenkonvention einlangen muss, ergibt sich für die Europäer aus der Verbindung der beiden Zahlen. Damit heißt der Zielwert minus 73 Prozent.

Der große „Vorteil“ am UNO-Ziel für 2035: Anders als die 2030- und 2040-Ziele der EU, die ja in Gesetze gegossen werden, sind die UN-Ziele weder einklagbar noch können Pönalen daraus resultieren. Es ist also – fast – egal, was wir an die UNO melden. Nicht egal sind aber die Verhandlungen für das 2040-Ziel – und da kommt Österreichs Minister Totschnig wieder ins Blickfeld. Beim 2040er-Ziel wird längst in den EU-Hauptstädten wild gestritten – einerseits über das Ziel selbst, weil minus 90 Prozent in nur 15 Jahren einigen Staaten unerreichbar hoch erscheint. Andererseits geht es um die Frage, ob die Staaten einen Teil der Emissionsreduktion über Emissionszertifikate vulgo Verschmutzungsrechte erreichen dürfen. Die EU-Kommission hat nicht geklärt, wie das mit den Emissionszertifikaten aussehen könnte und wie viele Zertifikate erlaubt werden. Nachfragen von EU-Abgeordneten konnte die EU-Kommission bisher ausweichen.