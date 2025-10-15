Inland

Neuer Erzbischof vor Kür: Das ist der Spitzenkandidat für die Schönborn-Nachfolge

Josef Grünwidl und Christoph Schönborn. in weißen und gelben liturgischen Gewändern stehen in einer Kirche vor goldenen Kerzenhaltern.
Der türkis-rot-pinke Ministerrat wird wohl bereits am Donnerstag die Wahl des Vatikan absegnen. Es gibt einen Favoriten.
15.10.25, 17:46
Der neue Wiener Erzbischof dürfte bereits am Donnerstag feststehen. Am morgigen Donnerstag wird der Ministerrat laut APA-Informationen aus Regierungskreisen in einem Umlaufbeschluss den neuen Oberhirten absegnen. Als Favorit gilt Josef Grünwidl, der seit 22. Jänner als apostolischer Administrator in der Diözese dient. Der damalige Erzbischof Christoph Schönborn hatte sich davor in den Ruhestand zurückgezogen.

Weitere Kandidaten, die in der Vergangenheit genannt wurden, sind der Innsbrucker Bischof Hermann Glettler sowie der Generalsekretär der Bischofskonferenz Peter Schipka.

Der Ministerrat wird gemäß Konkordat mit der Angelegenheit befasst. Anzunehmen ist, dass die Regierung keine Einwände "allgemein politischer Natur" haben wird.

