Josef Grünwidl ist innerhalb von neun Monaten ein gewaltiger Karriere-Sprung geglückt. Der 62-Jährige wird dem Vernehmen nach neuer Wiener Erzbischof. Eingewöhnungszeit hatte der gebürtige Niederösterreicher immerhin. Denn nach dem Abtritt von Kardinal Christoph Schönborn nach 30 Jahren durfte er die Erzdiözese schon seit 22. Jänner als "Apostolischer Administrator" führen.

Je länger Grünwidl im Amt war, umso mehr rückte er bei der schwierigen Bischof-Suche als chancenreicher Kandidat in den Vordergrund. Er selbst wollte davon noch im Sommer nichts wissen. Da wünschte er sich noch eine Ablöse im heurigen Jahr. Unter anderem argumentierte er, dass er kein großer Theologe sei - das vielleicht nicht, dafür aber ein versierter Seelsorger.

Zur Person: Das ist Josef Grünwidl Josef Grünwidl, geboren am 31. Jänner 1963 in Hollabrunn (NÖ). Studien der Theologie und Orgel (Konzertfach). Weihe zum Diakon 1987 und zum Priester 1988. Anschließend Pfarrer in Kirchberg am Wechsel, Feistritz, St. Corona, Trattenbach und Perchtoldsdorf (alle NÖ). Von 2016 bis 2023 Dechant in Perchtoldsdorf und Vorsitzender des Wiener Priesterrats, ab 2023 Bischofsvikar. Ab 22. Jänner 2025 apostolischer Administrator der Erzdiözese Wien.

Prominente Namen gingen leer aus Wiewohl der künftige Erzbischof nicht immer mit Rom d'accord war, speziell mit seiner Ablehnung eines Pflichtzölibats, war Grünwidl, der nach Meinung der Beobachter die Erzdiözese geschickt leitete, jener der vielen genannten Kandidaten, der übrig blieb. Andere prominentere Namen wie der Generalsekretär der Bischofskonferenz Peter Schipka und der Innsbrucker Bischof Hermann Glettler gingen leer aus. Daran änderten auch kantige Positionen nichts, etwa, dass er vor wenigen Tagen betonte, dass die Diskussion um ein Diakonat der Frau nicht unterdrückt werden dürfe.

Sein Dienstort ist Grünwidl schon seit langem bekannt. Denn der gebürtige Hollabrunner, der in Wullersdorf aufwuchs, begleitete Schönborn in dessen Anfangstagen als Erzbischof - von seiner Ernennung 1995 bis 1998 fungierte Grünwidl als erster Sekretär Schönborns. Einstiger Orgelstudent Das Priestertum war ursprünglich nicht die einzige Berufsoption des Niederösterreichers, schrieb die Kathpress in einem Porträt Grünwidls. Nach der Matura trat er zwar ins Wiener Priesterseminar ein, absolvierte neben dem Theologiestudium an der Uni Wien aber gleich auch noch ein Orgelstudium an der Musikuni. Nach einem Auslandsjahr in Würzburg (Deutschland) sei aber klar gewesen: "Musik ist mein Hobby, Priester werden meine Berufung." Die Nähe zur Musik ist jedenfalls geblieben. Zuletzt meinte er in einem Interview, Musik sei für ihn ein "Lebensmittel" und ein "Weg zu Gott". Gleiches gelte auch für Naturerfahrungen wie etwa beim Wandern in den Bergen.

