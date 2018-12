Erwin Pröll: "Manfred Deix hätte heute einiges an Futter"

Ein Politiker und ein kritischer Karikaturist als Freunde an einem Tisch, wie kann so etwas lange gut gehen?

Im Umgang mit Politikern war Deix eigentlich sehr zurückhaltend. Wir hatten aber immer einen sehr humorvollen Umgang miteinander. Bei unseren Treffen in der Wachau oder in einer Pizzeria in Wien, bei denen öfter auch Gottfried Helnwein und Joschi Bramer dabei waren, hat Politik so gut wie keine Rolle gespielt. Was ich an ihm bewundert habe, aber gleichzeitig erschreckend war, weil es ihm gesundheitlich massiv geschadet hat: Er war eine außergewöhnliche Persönlichkeit zwischen Genie und Wahnsinn. Genial war er in seinen Zeichnungen, an Wahnsinn grenzte sein Arbeits- und Lebensstil. Er hat ja praktisch die Nacht zum Tag gemacht und so Raubbau an seinem Körper betrieben. Gleichzeitig war er ein herzensguter Mensch. Nicht nur gegenüber Tieren wie seinen Katzen, sondern auch bei menschlichen Schicksalen, die an ihn herangetragen wurden.

Deix war in der linken Szene ein Star, in ÖVP-Kreisen aber gefürchtet. Wie oft gab es Vorwürfe, warum Sie ausgerechnet Deix fördern?

Natürlich gab es Vorwürfe und auch die generelle Kritik, warum ich gerade mit den Künstlern so viel Kontakt halte. Die seien doch alle links. Mit diesen Vorwürfen habe ich leben gelernt. Für mich war wichtig, den Diskurs zu pflegen. Ich habe von jedem Gespräch mit einem Künstler etwas mitgenommen, sowohl persönlich als auch für die Politik und die Entwicklung des Landes. So ist auch eine kulturelle Infrastruktur in Niederösterreich entstanden, die ein offenes Klima erzeugt und zudem dem Land durch den Kulturtourismus viel zurückgegeben hat. Wir haben beispielsweise im Karikaturmuseum knapp 100.000 Besucher pro Jahr.

Offenbar ist Deix immer noch aktuell oder besser gesagt zeitlos.

Manfred bleibt zeitlos. Er hat den Menschen einen Spiegel vorgehalten und die österreichische Seele entblättert. Das hat zwar zu großen Irritationen geführt. Aber in der Provokation liegt auch die Chance etwas daraus zu lernen. Auch insofern fehlt Manfred sehr. Ich hoffe aber, dass Karikatur und Satire weiterleben und Deix-Kinder nachwachsen.

Was würde Deix heute besonders aufregen, was ihn besonders amüsieren?

Da hätte Manfred schon einiges an Futter. Zwar würde er meinen Rat nie brauchen, aber ich hätte schon einige Themen parat.

Zum Beispiel?

Sie führen mich in Versuchung, aber ich widerstehe.

Dann frage ich zum Abschluss grundsätzlich: Sie waren 2000 für Schwarz-Blau, bei der Wiederwahl 2002 aber dagegen. Gilt für die jetzige Türkis-Blaue Regierung noch die 2000 vorherrschende These in der ÖVP: Wenn man die FPÖ in die Regierung nimmt, bremst man deren weitere Radikalisierung und Aufstieg?

Grundsätzlich stimmt das weiterhin, sofern man es richtig macht. Ich war 2000 für Schwarz-Blau, weil es sonst zu Neuwahlen gekommen wäre. Und die hätten dann unweigerlich dazu geführt, dass Jörg Haider Bundeskanzler geworden wäre. Durch die Ereignisse in der Folge habe ich dann 2002 gegen die Fortsetzung von Schwarz-Blau gestimmt. Ich bin aber nach wie vor davon überzeugt, dass ein ruppiges Wegstoßen schaden kann. Wenn man sie in die Regierung nimmt, dann muss man überzeugend und bestimmt handeln, indem man radikale Spitzen benennt und auch bricht.

Dass gut integrierte Lehrlinge abgeschoben werden, wird auch von vielen christlich-sozialen Politikern und einigen VP-Landeschefs als eine solche unnötige radikale Spitze gesehen?

Da antworte ich mit einem Erlebnis. Als ich nach meinem Radunfall auf Reha war, sind meine Frau und ich mit einem jungen afghanischen Kellner-Lehrling, der uns exzellent bedient hat, ins Gespräch gekommen: Seine größte Sorge war, dass er abgeschoben werden könnte. Ich kann nur allen raten, sehr genau darüber nachzudenken. Vor allem dann, wenn es um Menschen geht, die festen Willen zeigen, sich zu integrieren – noch dazu in Berufen, in denen ohnehin Mangel herrscht. In der Politik wird es dann problematisch, wenn man nur generalisiert und nicht differenziert.

Ihr Urteil über ein Jahr Regierung Kurz-Strache?

Ich sehe im Moment keinen Anlass, mich zur Tagespolitik zu äußern. Ich warne aber generell vor Zentralisierungstendenzen. Wohin zentralistische Überheblichkeit führen kann, zeigt die „Gelbwesten“-Revolution in Frankreich.