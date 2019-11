Erster Knatsch? Kogler spitzt weiter auf das Finanzministerium

Trotz aller Unterschiede will Kogler ein Regierungsübereinkommen mit ÖVP-Chef Sebastian Kurz schaffen. Er sieht kein Risiko darin, dass die Grünen einen U-Ausschuss und eine Sondersitzung in der Casinos-Affäre unterstützen. „Wir sind da überall aktiv dabei. Dass wir weiter an Aufklärung interessiert sind, wird niemand großartig wundern.“

Es stimme schon, die ÖVP habe die Option, mit der FPÖ zu koalieren. „Aber zum Schluss könnte eine Koalition mit den Grünen auch für die ÖVP lukrativer sein. Jedenfalls von europaweiter Bedeutung“, wirbt Kogler für Türkis-Grün und ätzt: „Türkis-Blau ist die Latte nach unten, nach oben ist die Skala offen.“