Erste Nationalratssitzung: Grüner Chili und ein Rauswurf

Sie sorgte für großes Kopfschütteln – und das nicht nur bei den blauen Abgeordneten. Da verkündete Pia Philippa Strache (so ihr eigentlicher erster Vorname) am Vortag noch, welch eine Ehre es für sie sei, in den Nationalrat gewählt worden zu sein, und dann liefert die wilde Abgeordnete gleich den ersten Fauxpas.

Sie schwänzte die allererste Abstimmung – und da ging es immerhin um die Wahl der drei Nationalratspräsidenten. Drei Mal wurde sie aufgerufen, drei Mal war sie abwesend. Eine Provokation? Oder schlicht der Fehler einer parlamentarischen Debütantin?

Offenbar war diese Missachtung des Hohen Hauses eher der Überheblichkeit von Strache geschuldet. Denn die Ehefrau des Ex-FPÖ-Chefs soll schon gegen 14.00 Uhr das Parlament verlassen haben. Sogar Bundespräsident Alexander Van der Bellen blieb länger, obwohl er am Vormittag erst aus Japan gelandet war.