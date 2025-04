Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungs-Gesetz soll im Sommer vorliegen

Es müsse gelingen, die "Alpen zur Batterie Europas“ zu machen. Man brauche dazu mehr Speicherkapazität, schnellere Verfahren und Netzausbau. Sprechen will der Minister auch über die CO2-Bepreisung. Ökologie bleibe in der Energiepolitik zentral, primäre Ziele seien aber Preisstabilität und Versorgungssicherheit, sagte Hattmannsdorfer bei einer Pressekonferenz am Donnerstag beim Energiekonzern illwerke vkw in Bregenz, der bis 2040 rund 9 Mrd. Euro investieren will, unter anderem rund 2 Mrd. Euro in den Bau des Pumpspeicherkraftwerks Lünerseewerk II mit über 1 GW Leistung. „Wer die Energiewende will, braucht schnellere Verfahren“, so Hattmannsdorfer. Damit Großprojekte wie dieses rascher vorankommen, gelte es, das öffentliche Interesse an einem Projekt im Energiewirtschaftsgesetz und im neuen Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungs-Gesetz (EABG) abzubilden. Bis zum Sommer will er entsprechende Gesetzesvorschläge vorlegen. Auch der Netzausbau müsse schneller vonstatten gehen. Beim Lünserseewerk II wird in den nächsten Wochen das Vorprüfverfahren eingeleitet, eine Reduktion der Bewilligungsdauer „wäre ein wesentlicher Vorteil“, so illwerke vkw-Vorstandsvorsitzender Christof Germann. Energiepreise als Standortfrage Offene Türen rannte Hattmannsdorfer mit den Vorhaben auch bei Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) ein: Man sei im dritten Jahr einer Rezession, da könne es nicht zehn Jahre dauern, bis ein Projekt ans Netz gehe. Energieversorgung und -preise seien zu einem Standortfaktor geworden, betonte er. Der Faktor Leistbarkeit soll daher auch in das Ziel der Vorarlberger Energieautonomie aufgenommen werden. Germann betonte den Industriestrompreis als Standortfrage ebenfalls. In den USA liege dieser bei 9 Cent/Kilowattstunde, in China bei 6 c/KWh, in Europa bei 13 c/KWh. Hier gebe es durchaus Stellschrauben, so hätten etwa andere Regionen keine CO2-Kosten. Eine „Grundsatzfrage“, befand der Minister, über im europäischen Kontext nachgedacht werden müsse.