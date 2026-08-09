Polizei-Eklat bei Feier: Kollegin an die Brust gefasst
Ein steirischer Personalvertreter der Polizei soll bei einer Feier des Grenzpostens in Spielfeld zwei Kolleginnen verbal sexuell belästigt haben. Einer Beamtin hätte er dabei auf die Brust gegriffen. Der Mann, für den Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung, wurde in seiner Funktion als Personalvertreter vorerst dienstfrei gestellt. Die Polizei leitete Ermittlungen in dem Fall ein, nachdem ein anonymes Schreiben mit Vorwürfen aufgetaucht war, bestätigte die Polizei der APA einen Bericht der Kronen Zeitung.
Bei der Feier anlässlich eines Festaktes soll der Personalvertreter der Fraktion Christlicher Gewerkschafter (FCG) bereits alkoholisiert gewesen sein, als er nicht nur die Frauen belästigte, sondern auch gegenüber einem höher gestellten Polizeibeamten ausfällig geworden sein soll. Laut Pressestelle der Polizei sei später ein anonymes Schreiben mit den entsprechenden Vorwürfen versendet worden, das die Ermittlungen gegen den Mann ins Rollen brachte.
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