Pensionslücke von fast 40 Prozent: Anderl sieht „Handlungsauftrag an die Politik“

Anlässlich des „Equal Pension Days“ am 9. August, jenem Tag, an dem Männer statistisch gesehen bereits jene Pension erhalten haben, für die Frauen ein ganzes Jahr arbeiten, sieht die Arbeiterkammer Handlungsbedarf: „Diese massive Pensionslücke von fast 40 Prozent ist ein klarer Handlungsauftrag an die Politik“, betonte Präsidentin Renate Anderl bei einer Pressekonferenz. Sie fordert u.a. den Ausbau der Kinderbetreuung und ein Bonus-Malus-System für die Älterenbeschäftigung. Dass Frauen weniger Pension erhalten als Männer sei „das Ergebnis struktureller Ungleichheit. Sie verdienen im Erwerbsleben weniger, sie übernehmen deutlich mehr unbezahlte Sorgearbeit, sie arbeiten häufiger in Teilzeit und sie haben öfter unterbrochene Erwerbskarrieren.“ Statt jährlicher Betroffenheit am Equal Pension Day brauche es „endlich Taten in Form von existenzsichernden und alternsgerechten Arbeitsbedingungen, gesetzlichen Verbesserungen und flächendeckender Kinderbetreuung.“

Österreich „Vize-Europameister“ Frauen erhalten in Österreich im Durchschnitt um fast 40 Prozent (39,4 Prozent) weniger Pension als Männer. Das belegt auch der internationale Vergleich: Laut dem jüngsten OECD-Bericht bildet Österreich im deutschsprachigen Raum das Schlusslicht bei der Gleichstellung im Alter und liegt bei der Pensionslücke weit über dem OECD-Schnitt. Auch die Eurostat-Zahlen bestätigen diese Tendenz: Österreich weist im EU-Vergleich nach Malta die zweithöchste Pensionslücke nach Geschlechtern auf. Einer der Gründe dafür ist, dass Frauen nach wie vor mehr Zeit in Karenz verbringen als Männer. Deshalb fordert die Arbeiterkammer auch eine bessere Anrechnung von Kindererziehungszeiten und ein „faires Stufenmodell mit acht statt vier Jahren Gutschrift auf dem Pensionskonto“, so Anderl. Verschärft wird das Problem durch Teilzeitarbeit. Viele Frauen müssen ihre Arbeitszeit deshalb reduzieren, weil Kinderbetreuung, Pflege und Haushalt überwiegend auf ihren Schultern lasten. „Dass Frauen weniger verdienen liegt nicht an den Frauen und das ist auch bestimmt keine Lifestyle-Teilzeit.“ Das rächt sich dann im Alter: Aktuell sind 28 Prozent der alleinstehenden Pensionistinnen armutsgefährdet, während es bei den Männern lediglich 14 Prozent sind.