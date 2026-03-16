Engpass bei Gürtelrose-Impfung: 250.000 Dosen werden nachgeliefert

Der Engpass beim Gürtelrose-Impfstoff dürfte demnächst gelindert werden. Bis Anfang April sollen 250.000 zusätzliche Dosen des Herpes-Zoster-Impfstoffs in ganz Österreich bereitgestellt werden, kündigte das Gesundheitsministerium am Montag an. Seit vergangener Woche würden niedergelassene, impfende Einrichtungen den Impfstoff wieder über den e-Impfshop der Bundesbeschaffung GmbH (BBG) bestellen können. Eine entsprechende Information sei bereits an die Ärztekammern ergangen.

"Die Nachfrage nach der Gürtelrose-Impfung ist seit dem Start des kostenlosen Programms enorm hoch. Das zeigt, wie groß das Interesse an Prävention ist. Früher hat diese Impfung für Patientinnen und Patienten rund 500 Euro gekostet - dass sie heute kostenlos verfügbar ist, ist ein wichtiger Schritt gegen Zweiklassenmedizin", betonte Gesundheitsstaatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ). Man bestelle laufend nach, sei aber von den verfügbaren Produktionsmengen abhängig. Aber: "Wer eine Impfung möchte, bekommt sie."

Zeitlicher Puffer für zweite Teilimpfung

Die Staatssekretärin versicherte auch, dass für die erforderliche zweite Dosis ausreichend zeitlicher Spielraum bestehe: "Sie wird üblicherweise nach etwa sechs Monaten verabreicht, kann aber auch deutlich später erfolgen", hieß es. Pro impfender Einrichtung gibt es zu Beginn eine garantierte Bestellmenge, damit möglichst viele Einrichtungen den Stich anbieten können.

Unter diese Kategorie fallen alle niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte, Ambulatorien, Arbeitsmedizinerinnen und -mediziner, arbeitsmedizinische Zentren sowie Krankenhäuser, Reha- und Kuranstalten. Diese garantierten Mengen stehen etwa eine Woche im e-Impfshop zur Verfügung. Danach werden - sofern noch Mengen vorhanden sind - weitere Kontingente mit Bestelllimits freigegeben.