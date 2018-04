Eltern drohen zwei Wochen Haft für Schulschwänzen ihrer Kinder

Der Fünf-Stufen-Plan werde selten bis zur Anzeige ausgereizt, so der Lehrergewerkschafter Thomas Krebs (FCG). Die Schüler wüssten auch, dass dieser Plan in den meisten Fällen nicht greife. Generell habe sich die Moral gegenüber der Schule geändert, immer mehr wüssten das Angebot an den Schulen nicht zu schätzen. „Oft liegt das daran, dass die Eltern ihren Erziehungspflichten einfach nicht nachkommen’’, so Krebs. In diesen Fällen könnten verschärfte Geldstrafen durchaus greifen.

Scharfe Kritik an den Plänen des Ministers übte Julia Herr, Vorsitzende der Sozialistischen Jugend (SJ). Verwaltungsstrafen könnten die Ursachen des Fernbleibens nicht beheben. Auch sie habe früher, meist vor Prüfungen, geschwänzt, gab Herr zu.

Das neue Gesetz, welches unter anderem die umstrittenen Deutschförderklassen enthält, soll im Mai beschlossen werden. Die Regelungen zum Schulschwänzen treten ab Herbst in Kraft.