ÖVP will, dass Austritt einfacher wird

Das Großprojekt der elektronischen Gesundheitsakte, kurz Elga, ist noch gar nicht richtig in Betrieb, schon gibt es grobe Brösel.

Elga soll im Endausbau ein Informationssystem, mit dem Ärzte und Patienten auf all ihre Befunde und Medikationen zugreifen können. Wer aus Sorge um den Datenschutz nicht mitmachen will, kann sich seit Jänner abmelden. Denn grundsätzlich ist jeder Versicherte mit eCard automatisch bei Elga, es sei denn, er tritt aus. Seit Elgas Start türmen sich bei den dafür eingerichteten Widerspruchsstellen nun die Abmeldungen. Bis Ende vergangener Woche waren 11.098 Personen abgemeldet, weitere 32.000 Austrittsanträge lagen vor. Allerdings finde der überwiegende Teil der Österreicher Elga sinnvoll, laut einer von der Elga-GmbH in Auftrag gegebenen Oekonsult-Umfrage erklärten 88 Prozent der Befragten, in dem System bleiben zu wollen.