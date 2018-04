ELGA: Nächste Baustelle für Hartinger-Klein

Was, wenn Ihre Gesundheitsdaten – Medikamente und Befunde etwa – künftig bei einer privaten Forschungseinrichtung landen?

Geht es nach der Regierung, so ist das denkbar: Ab 2019 will der Staat Informationen über seine Bürger freigeben – und das nicht nur an heimische Unis, sondern auch an private Forschungseinheiten und Einzelpersonen aus dem In- und Ausland.

Dass neben Melde- oder Steuerdaten da auch die elektronische Gesundheitsakte (ELGA) geöffnet werden soll, eröffnet der ohnehin schon etwas belasteten Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein die nächste Baustelle: „Weitreichenden Grundrechtseingriffe“ seien das, moniert etwa der Datenschutzrat; die Anonymisierungsvorgaben seien viel zu gering, heißt es auch von anderen Datenschützern – angesichts des Facebook-Skandals sei das unverständlich. Die Ärztekammer sah eine „Katastrophe“ und empfahl den Patienten aus ELGA auszusteigen.

Und Hartinger-Klein? Die rudert nun zurück – und verspricht, ELGA ähnlich wie Justizdaten und das Strafregister, vom Gesetz ausnehmen zu lassen. Allein, ob das geht, ist fraglich: Ihr Ministerium hatte nämlich schon den Gesetzesentwurf wegen ELGA beanstandet – sich aber nicht durchgesetzt.