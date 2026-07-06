Verzögerung beim elektronischen Eltern-Kind-Pass

Ein wichtiges Projekt in der Digitalisierung des österreichischen Gesundheitswesens kommt nicht aus dem Straucheln: Wie die Kronen Zeitung am Montag berichtete, soll die für Oktober 2026 geplante Einführung des elektronischen Eltern-Kind-Passes um ein weiteres Jahr verschoben werden. Beschlossen werden soll dies am Dienstag im Nationalrat. Im Gesundheitsministerium wollte man sich auf APA-Anfrage nicht dazu äußern.

Bereits einmal war die Einführung „aufgrund der Komplexität des Projektes“ (wie es damals in den Erläuterungen zum Gesetzesvorschlag hieß) vertagt worden, ursprünglich wollte man schon zu Jahresbeginn 2026 starten. Nun gibt es erneut eine Verzögerung, wobei die Österreichische Ärztekammer eine „Intervention der Stadt Wien“ dafür verantwortlich macht, wie es in einem der APA vorliegenden Schreiben heißt.