Das Ende des gelben Hefts: Der Eltern-Kind-Pass wird digital

Es sind ernüchternde Eckdaten, mit denen Gesundheitsstaatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig ( SPÖ) zu Beginn der letzten Plenarwoche 2025 aufwartet: „Im Gesundheitssystem sind manche Dinge dramatischer, als wir es uns beim Start dieser Regierung gedacht haben: Die Zwei-Klassen-Medizin verfestigt sich“, lautet ihr Befund.

Das lasse sich auch an Zahlen ablesen: So seien die privaten Gesundheitsausgaben mittlerweile auf 11,2 Milliarden Euro gestiegen. 59 Prozent der Hausärzte seien keine Kassenärzte mehr, 68 Prozent aller Gynäkologen seien Wahlärzte. „Diese Entwicklung gefährdet die soziale Gerechtigkeit.“

Gefragt sind also umfassende Reformen: Während bei den Bund-Länder-Verhandlungen zur Steigerung der Effizienz im Gesundheitssystem Ergebnisse noch ausstehen (siehe oben), ist man zumindest in einem Teilbereich schon etwas weiter. Diese Woche sollen im Parlament drei Maßnahmen beschlossen werden, die die viel beschworene Digitalisierung im Gesundheitssystem vorantreiben sollen. Auch hier lautet das Ziel: Weniger Kosten, mehr Effizienz – und umfassendere Daten zur besseren Planung der Gesundheitsversorgung.