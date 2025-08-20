Von Finanzen bis Erziehung: Elternberatung mit Broschüre beworben

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Das Familienministerium will die freiwillige Elternberatung im Rahmen des Eltern-Kind-Passes bekannter machen und wirbt dazu mit einer Broschüre für das Angebot. Seit Jahresbeginn soll eine eigene Einlage im Eltern-Kind-Pass darauf aufmerksam machen, hieß es aus dem Ressort. Rund 100.000 Stück würden so pro Jahr ausgegeben. Zusätzliche Maßnahmen dienen der digitalen Sichtbarkeit und der direkten Information in Beratungsstellen. Eingeführt wurde das kostenlose Angebot 2023.

Beratung von Finanzen bis Erziehung Die zuständige Ministerin Claudia Plakolm (ÖVP) hatte bei einer Pressekonferenz am Montag erneut auf die Elternberatung hingewiesen. In vom Familienministerium geförderten Familienberatungsstellen bekommen Mütter und Väter in 50-minütigen Einheiten Orientierung zu Themen wie finanzielle Leistungen, Karenzmodelle, Elternteilzeit, Wiedereinstieg, Pensionssplitting, Erziehung und Konfliktbewältigung. "Weil Angebote erfahrungsgemäß etwas Zeit brauchen, bis sie von den Familien breit angenommen werden", möchte das Ministerium die Bekanntheit nun aktiv steigern. Auf den Webseiten des Bundeskanzleramts werde die Elternberatung "umfassend erklärt, inklusive Kontaktmöglichkeiten zu den Beratungsstellen". In den Einrichtungen liegen Informationsmaterialien auf, um Eltern beim Erstkontakt auf das freiwillige Angebot aufmerksam zu machen.