Über 6.600 Einbürgerungen: Deutlicher Anstieg im ersten Quartal

Die Einbürgerungen sind im ersten Quartal um 21,2 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres gestiegen. Von Jänner bis März erhielten laut Statistik Austria 6.641 Personen die österreichische Staatsbürgerschaft (1. Quartal 2025: 5.479 Personen). Darunter befanden sich 1.955 Personen mit Wohnsitz im Ausland, 4.686 lebten im Inland.

Zwischen Jänner und März haben "insbesondere die Einbürgerungen von Personen mit mindestens sechsjährigem Wohnsitz in Österreich zugenommen, um 40,8 Prozent auf 2.309", erklärte die fachstatistische Generaldirektorin von Statistik Austria, Manuela Lenk: "Darüber hinaus wurden 1.578 bzw. um fast drei Viertel mehr Ehepartner und Ehepartnerinnen sowie Kinder eingebürgert."

Mehr als die Hälfte der im ersten Quartal Eingebürgerten, die in Österreich leben, waren zuvor Angehörige eines der folgenden Staaten: Syrien (1.110), Türkei (496), Afghanistan (420), Bosnien und Herzegowina (203) sowie Iran (194). Beinahe die Hälfte aller Einbürgerungen waren Frauen (3.257 bzw. 49 Prozent) und rund ein Drittel der neu Eingebürgerten waren unter 18 Jahre alt (2.173 bzw. 32,7 Prozent). Mehr als ein Fünftel der neuen Staatsbürger wurde bereits in Österreich geboren (1.496 bzw. 22,5 Prozent). Die Zahl der Eingebürgerten mit Wohnsitz in Österreich nahm im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 42,4 Prozent zu.