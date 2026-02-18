Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Die Zahl der Einbürgerungen ist im vergangenen Jahr um 14,6 Prozent gestiegen. Gut 25.000 Menschen erhielten 2025 die österreichische Staatsbürgerschaft, meldet die Statistik Austria am Mittwoch. Rund 38 Prozent davon (9.583) haben hierzulande keinen Wohnsitz - zum Großteil Nachkommen von Verfolgten der Nationalsozialisten. Bei den Einbürgerungen mit Wohnsitz in Österreich gab es ein Plus von 19 Prozent. Ein Fünftel der Eingebürgerten kam in Österreich zur Welt. Einbürgerungen: Größter Zuwachs in Wien "Im Jahr 2025 hat sich der Trend steigender Einbürgerungszahlen weiter fortgesetzt", kommentierte Manuela Link, fachstatistische Generaldirektorin der Behörde, die Zahlen. Von den rund 15.500 Eingebürgerten, die in Österreich leben, hatte rund jede oder jeder Fünfte (knapp 3.200) davor die syrische Staatsangehörigkeit. Etwa jeder Zehnte (1.600) war zuvor Türke. Rund 1.300 oder 8,4 Prozent kommen aus Afghanistan. Knapp die Hälfte aller eingebürgerten Menschen waren Frauen, ein Drittel war weniger als 18 Jahre alt.

Den größten Zuwachs an Einbürgerungen gab es in Wien (5.078 Einbürgerungen) mit einem Anstieg um 38,6 Prozent. Es folgen Vorarlberg (plus 37,2 Prozent auf 1.018), Tirol (plus 23,6 Prozent auf 1.236), Niederösterreich (plus 19,5 Prozent auf 2.557), Steiermark (plus 18,5 Prozent auf 1.854), Kärnten (plus 16,6 Prozent auf 576) und Burgenland (plus 16,1 Prozent auf 339). Einen deutlichen Rückgang von 11,2 Prozent auf 2.241 Einbürgerungen gab es in Oberösterreich. In Salzburg sank die Zahl der Einbürgerungen um leichte 0,2 Prozent auf 613. Kritik: "Hohe Hürden beim Staatsbürgerschaftserwerb" Mehr als drei Viertel der Einbürgerungen erfolgte 2025 aufgrund eines Rechtsanspruchs. Dies inkludiert NS-Verfolgte und deren Nachkommen. Letztere leben zu 99,8 Prozent im Ausland. Fast 5.000 haben daneben die israelische Staatsbürgerschaft. Rund 2.800 kommen aus den USA und gut 900 aus Großbritannien.