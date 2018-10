Ein Jahr Türkis-Blau: ÖVP bei 34 Prozent, FPÖ stabil

„Mit zunehmendem Alter steigt die Zufriedenheit mit Kurz“, führt Bachmayer aus. 65 Prozent der Pensionisten sind mit seiner Politik d’accord. Der längst dienende Parteichef, Vizekanzler Heinz-Christian Strache, hat in eben dieser Altersgruppe 44 Prozent Zustimmung. Die meisten Sympathisanten hat der Vizekanzler bei den unter 50-Jährigen. Insgesamt sind 45 Prozent der Befragten mit Strache zufrieden (17 Prozent „sehr zufrieden“; 28 Prozent „eher zufrieden“). Indes geben 51 Prozent an, mit Strache unzufrieden zu sein – 35 Prozent sind es mit Kurz.

„60 Prozent haben das FPÖ-Programm gewählt“, sagte Strache am Wahlabend 2017. Jetzt danach gefragt, wer sich in der Regierung durchsetzt, geben 41 Prozent an: die ÖVP; 33 Prozent nennen die FPÖ. „Interessant ist, dass bei den Oppositionsanhängern 55 Prozent glauben, dass die FPÖ in der Regierung den Ton angibt – mehr als bei den Freiheitlichen mit 40 Prozent,“ so Bachmayer.