Ein Jahr nach Prozessende: Grasser will endlich sein Urteil

Warum ist das schriftliche Urteil von Relevanz? Es ist dringend notwendig, damit die Anwälte in Berufung gehen können und die Nichtigkeitsbeschwerde für den Obersten Gerichtshof (OGH) ausarbeiten können. In Folge bedeutet das, dass sich das Monsterverfahren weiter in die Länge ziehen wird, bis der OGH das letztgültige Urteil spricht. Die sechs Freisprüche im Prozess haben hingegen bereits Rechtskraft erhalten.

Schon im Herbst versuchte der ehemalige Finanzminister, mit einem sogenannten Fristsetzungsantrag (vier Wochen Frist) an das Oberlandesgericht die Ausfertigung des Urteils zu beschleunigen. Allerdings blitzte Grasser mit dem Antrag ab. „Dazu hat das Oberlandesgericht Wien entschieden, dass trotz der verhältnismäßig langen Zeit, die seither verstrichen ist, kein Säumnis vorliegt“, steht in der Begründung.