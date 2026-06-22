Gut ein Jahr nach ihrer Wahl zur Landeshauptfrau von Salzburg am 2. Juli 2025 im Landtag hat Karoline Edtstadler (ÖVP) am Montag Medien zu einer persönlichen Zwischenbilanz eingeladen. "Mich kann nichts mehr aus dem Gleichgewicht bringen", sagte die 45-Jährige und verteidigte zugleich unpopuläre Schritte. "Wenn ich ein Land führe und Entscheidungen treffen muss, kann ich nicht erwarten, dass mich jeder liebt." An ihren zu Amtsantritt geäußerten Vorhaben hält sie weiter fest.

"Ich bin in der Königsdisziplin angekommen", betonte Edtstadler. Bei keiner anderen politischen Tätigkeit sei man direkter, unmittelbarer und näher bei den Menschen. "Das ist sehr viel schöner als alles andere." Sie sei mittlerweile immun gegen Schmeichler und nehme sich auch nicht mehr jede Kritik zu Herzen. "Es ist niemals möglich, es allen recht zu machen." Zugleich wisse sie, welche Entscheidungen in ihrem ersten Jahr als Landeshauptfrau gut und weniger gut waren. So bezeichnete sie (neben dem plötzlichen Tod von ÖVP-Agrarlandesrat Josef Schwaiger im Oktober 2025) die heftigen Proteste gegen die Abschaffung des Pflegebonus als einen ihrer absoluten Tiefpunkte im ersten Regierungsjahr. "Der Widerstand hat mich tief bewegt. Ich habe lange überlegt, ob wir nicht einer Fehleinschätzung erlegen sind und wir in eine andere Richtung gehen müssen." Tatsächlich ruderte die Landesregierung zurück und zahlte den aus Bundesmitteln gespeisten Bonus - 163 Euro brutto im Monat für Vollzeit-Beschäftigte in der Pflege - weiter aus. Entbürokratisierung als klarer Schwerpunkt Festhalten will die Landeshauptfrau hingegen an einer Vielzahl von zu ihrem Amtsantritt formulierten Vorhaben - etwa im Bereich Gesundheit und Pflege. Ein zentrales Schlagwort, das Edtstadler immer wieder bemüht, ist jedoch die Entbürokratisierung. "Der Wirtschaftsstandort Salzburg soll unter den anderen Bundesländern herausragen. Wir haben eine Taskforce zum Abbau von Bürokratie eingerichtet, weil die Bürokratie der Wirtschaft viel Geld kostet."