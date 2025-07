Habe die Ehre: So viel Steuergeld kostet Wertschätzung

Anerkennung ist ein hohes Gut. Und sie hat für den, der sie erteilt, auch noch den Vorteil, dass sie nicht einmal etwas kostet. Theoretisch zumindest. Denn wenn die öffentliche Hand in die Schatulle mit Orden, Preisen und Ehrenzeichen greift, dann fließen in Summe doch recht beträchtliche Steuergelder.

Das zeigt eine exemplarische KURIER-Anfrage an das Land Tirol, in dem es – wie in vielen anderen Bundesländern auch – einen regelrechten Wildwuchs an Würdigungen gibt.