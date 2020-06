Hoffnungsträgerin der VP verblüfft mit abruptem Rücktritt

Am Schluss überwog doch die Emotion: Kristina Edlinger-Ploder kämpfte mit den Tränen, beobachtet von Fotografen und Kameraleuten, die den kurzen Moment dutzendfach festhielten.

Zuvor versuchte die ÖVP-Politikerin 35 Minuten lang, ihren plötzlichen Rückzug aus der steirischen Landesregierung rein sachlich zu begründen. "Mir war klar, dass ich in diesem Beruf nicht in Pension gehe." Weil nun aber Strategie- und Budgetentscheidungungen über das Wahljahr 2015 hinaus anstünden, ziehe sie sich bereits am 10. März zurück und nicht erst nach der kommenden Landtagswahl.

Ihr Nachfolger als Landesrat ist der scharfzüngige ÖVP-Klubobmann im Landtag Christopher Drexler. Seinen Platz übernimmt die 34-jährige Wirtschaftsbündlerin Barbara Eibinger.