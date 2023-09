Eckehard Quin ist neuer Chef der mächtigen Beamtengewerkschaft

Gratulationen ließen nicht lange auf sich warten. "Gemeinsam werden wir Seite an Seite für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Österreich einstehen", meldete sich etwa ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian in einer Aussendung zu Wort. Quin habe "ein Gespür für die Anliegen der Kolleginnen und Kollegen, macht sich immer bestens informiert an die Arbeit, und bringt das nötige Engagement zur raschen Umsetzung der Anliegen mit", streute auch August Wöginger, ÖVP-Klubobmann und Obmann des Österreichischen Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbundes (ÖAAB), einer Teilorganisation der ÖVP, dem neuen GÖD-Vorsitzenden Rosen. Auch FSG-GÖD-Vorsitzender Hannes Gruber gratulierte.