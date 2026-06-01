Ebola-Ausbruch: Helfer warnen vor rasanter Verbreitung

Es ist vorerst nur ein einziger Fall, doch mehr an Hoffnung hat die Sprecherin der Weltgesundheitsorganisation WHO derzeit nicht zu bieten. In der Demokratischen Republik Kongo (DR) sei der erste Ebola-Patient genesen und habe das Krankenhaus verlassen, teilte Anaïs Legand in Genf, dem Hauptsitz der Organisation, mit. Man setze darauf, dass es bald weitere Genesungen geben werde.

Vorerst aber steigen nur die Krankheitsfälle und die Zahl der Toten rasant. Zwei Wochen nachdem der Ausbruch der Seuche in der DR offiziell bekannt gegeben und die WHO den internationalen Gesundheitsnotstand erklärt haben, sind rund 1.000 Krankheits- und 250 Todesfälle bekannt. Im benachbarten Uganda gibt es rund ein Dutzend Tote. Hilfsorganisationen vor Ort sprechen aber von einer großen Dunkelziffer, es könnte Tausende weitere Kranke geben. Der Bürgerkrieg in der Region Ituri, dem Brennpunkt der Epidemie in der DR erschwert den Einsatz von Hilfskräften.

Am Wochenende war WHO-Chef Adhanom Ghebreyesus persönlich in der Krisenregion eingetroffen. Viel mehr als das Versprechen, gerade hier im Zentrum des Ausbruches, jede nur mögliche Hilfe zu leisten, hat der Äthiopier derzeit nicht zu bieten. Die Mittel der WHO sind, auch durch den Ausfall der USA als lange größtem Geldgeber, begrenzt.