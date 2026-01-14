Günstigere Lebensmittel, Industriestrom: Regierung will für "Jahr des Aufschwungs" sorgen

Unter dem mehr oder weniger griffigen Titel „Inflation – Industrie – Integration“ fasst die Koalition ihren Drei-Punkte-Plan zusammen, den sie bei der Regierungsklausur in Mauerbach beschlossen hat.

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP), Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (Neos) haben die Details am Mittwoch nach dem Ministerrat präsentiert. Die Bundesregierung starte "kraftvoll" in das neue Jahr, 2026 werde für Österreich das "Jahr des Aufschwungs", sagt Stocker eingangs. Ein Überblick über die Maßnahmen: