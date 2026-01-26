Wie im KURIER berichtet, waren die Ernten weltweit im Vorjahr prächtig, die Lager sind gut gefüllt. Dieses Überangebot drückt weltweit die Preise – gut für die Konsumenten, nicht so gut für die Landwirte. Denn auf der anderen Seite, bei den bäuerlichen Erzeugern, steigen die Kosten – etwa für Energie, aber auch – wie am Sonntag berichtet – für Düngemittel. „Derzeit sorgt die EU-Kommission verstärkt für minderqualitative und dadurch billigere Konkurrenzprodukte bei gleichzeitiger Verteuerung zentraler Betriebsmittel wie Dünger. So geht es nicht weiter“, kritisierte bereits Landwirtschaftskammer-Präsident Josef Moosbrugger: „Wenn etwa die europäischen Düngemittel-Hersteller geschützt werden, darf das nicht zu noch höheren Betriebsmittelkosten für die ohnehin unter den niedrigen Erzeugerpreisen leidenden Ackerbauern führen.“

„Ohne Düngemittel geht es nicht, auch wenn die Landwirte diese optimiert einsetzen, es muss sich ja rechnen“, sagt Nikolaus Berlakovich. Der ehemalige Landwirtschaftsminister (2008 bis 2013) ist erster Stellvertreter der Copa, das ist der europäische Bauernverband, der über 22 Millionen europäische Landwirte vertritt. Berlakovich erklärt, dass nicht zuletzt auch durch die Handelsabkommen eine Schieflage am Markt entsteht, weil die europäischen Bauern immer schlechter international wettbewerbsfähig sind. Auch weil die Düngemittel immer teurer werden.

Beispiel Stickstoffdünger: Europa importierte 2024 rund zwei Millionen Tonnen, Herkunftsländer sind Russland und Trinidad mit je einer halben Million Tonnen, der Rest kommt aus Algerien, Ägypten und den USA. Nun gibt es gleich mehrere Faktoren, die Dünger in den vergangenen Jahren deutlich verteuert haben: Der Düngerpreis steigt mit dem Gaspreis. Das hat Düngemittel seit 2022 um über 30 Prozent verteuert. Seit Jänner gibt es zudem einen speziellen Zoll, eine CO 2 -Einfuhrgrenzsteuer namens CBAM, auch auf Dünger – nicht aber auf importierte Lebensmittel wie Weizen, Mais oder Soja.