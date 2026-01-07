Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Der frühere Leiter der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN), Omar Haijawi-Pirchner, macht sich mit einer eigenen Beratungsfirma im Sicherheitsbereich selbstständig. Das gab der 45-Jährige am Mittwoch per Presseaussendung bekannt. Haijawi-Pirchner hatte Anfang Dezember 2021 die Leitung der neu eingerichteten DSN übernommen und den Staatsschutz und Nachrichtendienst professionalisiert. Ende 2025 zog er sich auf eigenen Wunsch vorzeitig von dieser Funktion zurück.

Haijawi-Pirchner macht sich mit Sicherheitsfirma selbstständig Nun will Haijawi-Pirchner seine langjährige operative und strategische Erfahrung im Sicherheitsbereich in ein eigenes Unternehmen einbringen. Mit der HP Strategic Consulting (HPSC) sollen Führungskräfte, Unternehmen und Institutionen bei der Bewertung sicherheitsrelevanter Risiken, der Analyse komplexer Bedrohungslagen, der strategischen Entscheidungsfindung sowie beim Aufbau belastbarer Sicherheits- und Krisenstrukturen unterstützt werden. "Als starker Partner konnte dafür das seit Jahrzehnten etablierte Unternehmen bachler&partners crisis and security consulting GmbH gewonnen werden", teilte Haijawi-Pirchner mit. In einer Zeit geopolitischer, hybrider und organisatorischer Risiken zähle das Thema Sicherheit zunehmend zu einer strategischen Führungsaufgabe, hielt der Ex-DSN-Chef fest: "Cyberangriffe, Spionage, Sabotage, Desinformation, Extremismus und organisierte Kriminalität wirken heute oft gleichzeitig und erfordern eine übergreifende, analytische Betrachtung jenseits rein operativer Maßnahmen." Unternehmensziel sei es daher, sicherheitsstrategische Fragestellungen ganzheitlich zu analysieren und Kunden gemeinsam mit komplementärer Expertise auf Augenhöhe zu unterstützen.