Ich habe deren Praxis, nur Gutachter des jeweiligen Fachs, in dem der Studienabschluss erworben wurde, aber nie Fachgutachter für Fragen von Zitat und Plagiat einzuschalten, oft kritisiert. Wie im Fall Roščić kann das Ergebnis der "Methode ÖAWI“ dann sein, dass sich die Gutachten zweier bundesdeutscher Wissenschaftler aus dem Fach, in diesem Fall Philosophie, diametral widersprechen. Die Uni darf sich dann die für sie angenehmere Version aussuchen. Mit wissenschaftlicher Aufklärung hat das allerdings nichts zu tun. Und die TU Bratislava habe ich zweimal per E-Mail kontaktiert. Ich habe nicht einmal eine Antwort erhalten.

Die Causa-Aschbacher brachte Ihnen Ungemach. Ihre Tätigkeit gleicht laut Wirtschaftskammer, wie Sie in Ihrem Blog schreiben, der eines Detektivs. Sie müssten eine entsprechende Ausbildung machen, um weiter Gutachten erstellen zu können. Ist der Plagiatsjäger mittlerweile Detektiv?

Ja, mit eingeschränkter Berechtigung für Plagiats- und Titelprüfungen. Es ist eine Peinlichkeit ersten Ranges für die WKO, was hier geschehen ist beziehungsweise wozu sie sich instrumentalisieren ließ. Wenn die Gewerbeordnung dazu missbraucht wird, um Aufklärungen wie die meinen abzuwürgen und eine über 13 Jahre aufgebaute Expertise herabzuwürdigen, dann sollten wir uns fragen, was hier falsch läuft in der Interessensvertretung und in der Politik. Man hat mir erklärt, ich müsse ein Jahr bei einem Detektiv "mitlaufen“ und könne dann allenfalls zu einer Prüfung antreten. Ich erhielt aufgrund meiner Expertise sofort die Gewerbeberechtigung und bilde nun Detektive aus. Die Sache ist also genau das Gegenteil geworden. Ich stehe mittlerweile generell, in Sachen Kühbacher und WKO, vor dem Problem, dass man mich mundtot machen will: Schweige ich, bekomme ich keinen Ärger mehr mit sinnlosen Klagen und der Gewerbeordnung. So ticke ich nicht. Ich werde nicht die Wahrheit nicht mehr aussprechen wegen solcher Repressalien.

Sehen Sie sich durch Aschbachers Rücktritt in Ihrer Arbeit bestärkt und bestätigt oder tragen der Prozess und die geforderte Detektiv-Ausbildung zum Gegenteil bei?

Nein, weder Herr Kühbacher noch die WKO können verhindern, dass ich weitermache. Es gibt nun so viele spannende Projekte, die aus der Aschbacher-Aufdeckung zumindest indirekt resultieren, etwa eine Studie zum Thema Plagiat zusammen mit dem IHS oder ein Wiki für Studierende zum Thema Zitieren. Ich will die Zitats- und Plagiatsforschung als Wissenschaftsdisziplin verankern. Meine Lehrveranstaltung zu "guter wissenschaftlicher Praxis“ an der TU Wien ist mir jedes Semester eine intellektuelle Freude. Spürhunde sollten in ehestmöglicher Zeit meine kürzlich eingeschulten Nachfolger sein. Die Wandlung vom Jäger zum Wissenschaftler sollte gelingen.