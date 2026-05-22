„Drohnen haben das Wesen des Krieges nicht verändert, aber: Sie haben das Gefecht verändert.“ Das sagt Österreichs oberster Heerespilot, „Airchief“ Gerfried Promberger. Wie massiv die unbemannten Fluggeräte den Weltenlauf beeinflussen, davon zeugen die Ukraine und der Nahe Osten Tag für Tag sehr eindringlich. Und derlei war nun auch bei der „DroneVation & Defence“, einer auf unbemannte Fluggeräte spezialisierten Messe in Wien, zu sehen.

Drohnen werden vielfach in der Luft eingesetzt, sie können aber auch im Wasser oder – als Kettenfahrzeuge – am Land agieren. Sie fliegen im Schwarm oder allein, sie tragen Sensoren, um Landstriche zu überwachen und/oder sind mit Waffen ausgestattet. Für Promberger ist die Bedeutung der unbemannten Geräte mittlerweile derart umfassend, dass sie neben den Luft-, Wasser- und Bodenstreitkräften als eigene Teilstreitkraft bezeichnet werden könnten. „Die Ukraine hat seit 2024 eine Teilstreitkraft ,Unbemannte Systeme’“, sagt Promberger. „Und sie hat allein in diesem Bereich 100.000 Soldaten.“

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