Doskozil will Schubhaft für abgelehnte Flüchtlinge

Kaum hat sich die Aufregung um die seiner Meinung nach zu lasche Abschiebepraxis gelegt, setzt Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil nach. Nur zehn bis 20 Prozent aller abgelehnten Flüchtlinge würden außer Landes gebracht, hatte er am Mittwoch kritisiert. Stimmt nicht, es seien ohnehin 30 bis 35 Prozent, hatten seine Kritiker eingeworfen.

Das beruhigt Doskozil in keiner Weise. Im Gespräch mit dem KURIER sagte er am Donnerstag: "Minister Sobotka und ich haben ein gemeinsames Ziel: Wir wollen die Anzahl an Rückführungen erhöhen. Das ist eine Frage der Rechtsstaatlichkeit, dass wir unsere Entscheidungen durchsetzen."