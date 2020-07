Doskozil will keine Führungsdebatte, aber…

Eine neue Führungsdebatte? Nein, die wolle er damit keinesfalls anstoßen. Einen Streit in der Partei? Nein, den gibt es nicht.

Aber der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil wird einmal mehr nicht müde zu betonen, dass nicht automatisch die Bundesparteivorsitzende – also Pamela Rendi-Wagner – die SPÖ auch in die nächste Wahl führen solle. Sondern "der oder die mit den besten Zustimmungswerten".

Dass er damit sich selbst meinen könnte, schloss er im Interview mit dem Ö1 Morgenjournal am Donnerstag zwar nicht dezidiert aus, aber es gäbe eben auch eine ganze Reihe interessanter Persönlichkeiten in der SPÖ, "die sich jetzt alle bei mir bedanken würden", wenn er sie jetzt nenne. Er sei auch gegen eine Personaldiskussion. "Die führen wir dann wenn die Zeit angebrochen ist."Wobei Doskozil im Interview einräumt, "dass es in der jetzigen Situation auf Bundesebene nicht sehr einfach ist", und Rendi-Wagner als Vorsitzende auch "viele Altlasten" mitnimmt.