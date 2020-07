Doskozil, Kunasek & Entacher: Buntes Trio tritt gegen Tanner auf

Die Idee zum Schulterschluss der beiden Ex-Minister und Entacher entstand, so heißt es aus dem Büro von Burgenlands Landeshauptmann Doskozil, vor wenigen Wochen. Bei einem Besuch von FPÖ-Chef Norbert Hofer, wo auch Kunasek aus Graz extra nach Eisenstadt anreiste, war man sich inhaltlich schnell einig.

Im Mittelpunkt der heutigen Pressekonferenz werden einige Forderungen an die Heeresministerin stehen. Übrigens soll die Pressekonferenz in dieser Konstellation keine einmalige Aktion sein, sondern, wenn die parteipolitischen Ansichten übereinstimmen, künftig öfters am Programm stehen.

Drei Milliarden Budget