Doskozil an Schieder: Nein zu Rot-Blau ist "nicht Parteilinie"

Aber was ist für Doskozil die Konsequenz? Ist die FPÖ auf Bundesebene oder in Oberösterreich etwa eine andere als im Burgenland?

„Ja, das ist sie“, antwortet Doskozil im KURIER-Gespräch. „Wir haben mit den Freiheitlichen im Burgenland ein klares Koalitionsabkommen, das pro-europäisch ist, das bei der Minderheitenpolitik Position bezieht, und das keine Ausreißer in irgendeine extreme Richtung duldet.“

Und was, wenn es extremistische oder gar neo-nazistische Problemfälle gibt? „Dann muss man diese einzeln beurteilen“, sagt Doskozil. „Wir hatten im Burgenland vor einigen Jahren den Fall des Marzer Nazi-Kellers, in den zwei ÖVP-Funktionäre involviert waren. Niemand wäre auf die Idee gekommen, der ÖVP deshalb ihre Regierungsfähigkeit abzusprechen.“

Die jüngste Häufung freiheitlicher Problemfälle (Ratten-Gedicht, Spenden an Identitäre, etc.) sieht Doskozil als „durchaus problematisch“: „Die Frage, ob das für eine Aufkündigung der Bundesregierung reicht, muss am Ende der Bundeskanzler treffen. Ich kann nur sagen: Würde all das im Burgenland passieren, wäre uns das zuviel, um eine Koalition fortzusetzen.“