Dornauer will Waffenverbot nicht hinnehmen

"Es wurde ein Waffenverbot für unbestimmte Zeit verhängt. Ich nehme diese Entscheidung so zur Kenntnis." Mit diesen Worten kommentierte der Tiroler SPÖ-Chef Georg Dornauer das gegen ihn verhängte Waffenverbot noch vor wenigen Wochen. Mittlerweile will der Tiroler SPÖ-Chef, der sein geladenes Jagdgewehr in seinem offenen Porsche liegen hat lassen, das gegen ihn verhängte unbefristete Waffenverbot nicht mehr hinnehmen.