Dornauer gibt Monatsgehalt für Bundespartei ab

Die triste finanzielle Lage der SPÖ mit der Bekanntgabe von Kündigungen lässt Tirols SPÖ-Chef Georg Dornauer zu einer ungewöhnlichen Maßnahme greifen. Er, Besitzer eines Porsches, werde "als Sofortmaßnahme" ein Monatsgehalt als Klubobmann im Tiroler Landtag an die Bundespartei abgeben, kündigte Dornauer gegenüber der APA am Donnerstag an.