"Don't smoke": 900.000 Unterschriften auf Ziellinie möglich

"Es wird sehr knapp": So kommentiert die Ärztekammer auf KURIER-Nachfrage, ob sich das angepeilte Ziel von 900.000 Unterschriften für das "Don't smoke"-Volksbegehren für ein Rauchverbot in der Gastronomie ausgehen wird. Ab dieser Schwelle hatte FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache eine verbindliche Volksbefragung über das Rauchverbot angekündigt und eine solche wollen Ärztekammer und Krebshilfe mit dem Volksbegehren erzwingen.

Zwar nennt die Kammer vor der Bekanntgabe des Endergebnisses um 20.15 Uhr keine Zahlen, dem Vernehmen nach stand "Don't smoke" - Stand Montag Nachmittag - jedoch bereits bei mehr als 850.000 Unterstützern. Dazu passt, dass sich die Ärztekammer über "enormen Zulauf" am letzten Tag der Eintragungsfrist freut.

Erst am Wochenende hatte die Kammer berichtet, die 800.000er-Schallmauer geknackt zu haben. Bis heute, 20 Uhr, können alle Volksbegehren noch in den Gemeindeämtern und per Handysignatur unterschrieben werden.

Breite Debatte angestoßen

Aber nicht nur "Don't smoke", auch das Frauenvolksbegehren erfährt schon den ganzen Montag über große Unterstützung. "Wir nähern uns der halben Million", heißt es dazu aus dem Organisationsteam. Das ist freilich ein gutes Stück von den angepeilten 650.000 Unterschriften weg, dennoch sind die Organisatoren bereits jetzt "super zufrieden". Habe man doch nicht nur eine ganze Organisation aufgebaut, sondern vor allem auch eine breite gesellschaftliche Debatte angestoßen. Dennoch: "Jede Stimme mehr zählt", hofft das Team auch in den letzten Stunden auf starken Zulauf.

Zufrieden ist sicherlich auch die Christliche Partei Österreichs, die das Volksbegehren für einen " ORF ohne Zwangsgebühren" ins Leben gerufen hat: Diese Initiative stand am Nachmittag bei über 310.000 Unterschriften.