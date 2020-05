Die südsteirische Weinstraße trägt Blau:"Stammtisch-Hoheit verloren"

Die Wahlplakate sind längst weggeräumt. In Ehrenhausen an der Weinstraße wird fleißig für das Folkfestival in zwei Wochen geworben. Irische Musik, griechischer Salat, türkisches Kebab zu steirischem Wein: Mit diesem Menü sind viele Bürger auch für Multikulti zu begeistern.

Doch nach dem Essen hört die Internationalität offenbar auf. Sonntag eroberte die FPÖ mit ihrem Ausländerwahlkampf mit einem Plus von 27,7 Prozentpunkten den ersten Platz in der seit Kurzem 2500 Einwohner zählenden Fusionsgemeinde (mit Ehrenhausen zusammengelegt wurden Berghausen, Ratsch an der Weinstraße und Retznei). Das allein dürfte dort nicht ausschlaggebend gewesen sein: Bei den Gemeinderatswahlen im März kamen die Freiheitlichen nur auf sieben Prozent.

Ehrenhausen ist außerdem nicht die einzige Weinlandgemeinde, in der bei den Landtagswahlen blaue Wähler auf dem Vormarsch waren: In den Nachbarorten Gamlitz und Leutschach setzte sich die FPÖ mit 34,2 Prozent der Stimmen beziehungsweise 33 Prozent an die zweite Stelle hinter die ÖVP.