Die schwierige Koalitionsbildung: Skepsis bei SPÖ und Grünen

Die nun von vielen Seite herbeigeredete türkis-grüne Koalition scheint ebenso nicht fix. Sigi Maurer, Nummer 3 auf der grünen Wiener Landesliste, verlangt von Sebastian Kurz eine 180-Grad-Kehrtwende. Sie bezieht sich dabei auf einen Satz von Kurz in einem TV-Duell mit Norbert Hofer. Kurz hatte gesagt, er wünsche sich eine ordentliche Mitte-rechts-Politik, so Maurer. Sie wurde aber von Andreas Khol in der ATV-Runde darauf hingewiesen, dass Kurz damit lediglich die extremen blauen Einzelfälle gemeint hatte und nicht eine grundsätzliche Ansage zur neuen Koalition.

Später mahnte Maurer von Kurz auch einen besseren Umgang mit den Medien ein.