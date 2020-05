Die rote Front zu den Blauen bröckelt

Parteitag

Von den 640 Delegierten, die am letztenüber Inhalte und Personal mit entscheiden durften, stellte die als einflussreich apostrophierte Wiener Landesgruppe tatsächlich nicht weniger als 92; und auch die 65 bzw. 58 Delegierten, dieund dieentsenden, spiegeln deren formalen wie zugeschriebenen Einfluss in der Bundes-SPÖ wieder.

Vielfach unterschätzt – aber intern stets am Radar – ist die große Gruppe der SPÖ-Frauen. Allein der Bundesfrauenvorstand der Partei entsandte zuletzt 30 stimmberechtigte Mitglieder.

Ähnlich ist die Situation beim FSG. Die Fraktion der Sozialdemokratischen Gewerkschafter durfte beim letzten Bundesparteitag formal zwar nur 50 Delegierte stellen. In der Realität ist die Zahl der FSGler am Bundesparteitag – und damit ihr Gewicht in der Partei – eine weitaus höhere. Der Grund: Macher Gewerkschafter hat auch an anderer Stelle noch eine Funktion (Bezirksrat, etc.) – und wird dementsprechend von der Bezirks- oder Landespartei entsandt.

Machtpolitisch keine Rolle spielen zumeist die jungen Funktionäre. Junge Generation und Sozialistische Jugend stellen je sieben, der Verband der Sozialistischen Studenten lediglich drei stimmberechtigte Delegierte.