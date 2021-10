"Die ÖVP gewinnt mit Sebastian Kurz definitiv keine Wahlen mehr“

Vor rund einer Woche wurde das Meinungsforschungsinstitut OGM, das unter der Leitung von Wolfgang Bachmayer seit Jahren Umfragen für den KURIER erstellt, vom Branchenverband VdMI ausgeschlossen. Grund: OGM hatte für die KURIER-Sonntagsfrage eine reine Online-Befragung und keine Kombination von Telefon- und Online-Interviews durchgeführt. Jede Befragungsmethode habe seine Vor- und Nachteile, so Haselmayer, der in diesem Zusammenhang eine online durchgeführte OGM-Umfrage aus 2017 erwähnt, die fast exakt das Wahlergebnis vorwegnahm. Essenziell sei, dass die jedenfalls über 800 Befragten einen repräsentativen Querschnitt der Bevölkerung darstellen.

Haselmayer geht davon aus, dass der „Streit in der Branchen weitergehen wird“. Auch, weil renommierte Statistiker wie der US-Wahlforscher Nate Silver regelmäßig auf die Stärken und Schwächen aller drei Methoden (Telefon, Online, Mix) hinweise. Um besonders valide Prognosen zu erhalten, regt der IFDD-Chef an, mehr „poll of the polls“ zu machen – also einen Querschnitt von Umfragen unterschiedlicher Institute bei ein und derselben Fragestellung.