Die CSI Hypo wird aufgelöst

Zweieinhalb Jahre lang durchsuchten die Ermittler der CSI Hypo – eingesetzt Anfang 2010 durch Ex-Finanzminister Josef Pröll – die Vergangenheit der Kärntner Bank: 70 Anzeigen, zwei Strafprozesse, eine Reihe von Zivilverfahren und Millionen-teure Ermittlungskosten waren die Folge. Schuldsprüche gab es aber noch keine. Jetzt wird die Truppe aufgelöst und durch einen Bank-internen Aufpasser ersetzt.

Der ehemalige Chef-Ankläger im Fall Bawag, Georg Krakow, übernimmt diese Rolle in der Ende 2009 verstaatlichten Hypo. Darauf einigte sich die Regierung am Freitag. Krakow wird nach der Hauptversammlung der Bank am 29. Mai eine Koordinierungsposition zwischen Bank-Vorstand, Aufsichtsrat und dem Finanzministerium einnehmen. Seine Hauptaufgabe: Die Überprüfung der Hypo-Geschäfte ab Einstieg der Bayerischen Landesbank im Mai 2007. Krakow wird nicht – wie zunächst vom obersten Anwalt der Republik, Wolfgang Peschorn, gefordert – als externer Aufpasser wirken, sondern in der Bank gemäß Aktiengesetz wirken.

Damit hat sich Hypo-Aufsichtsratschef Johannes Ditz durchgesetzt, der sich vehement gegen einen externen Koordinator gewehrt hatte. Denn dieser hätte in die Bank eingreifen können, ohne irgendwelche Pflichten zu haben. Laut Ditz wäre das mit dem Aktiengesetz nicht vereinbar gewesen.